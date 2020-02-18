Как 4 месяца пользоваться кредиткой и обойтись без процентов

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:25:46+03:00

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Далеко не все знают, как правильно пользоваться кредитными продуктами. Грамотное использование кредитной карты может сэкономить вам не только деньги, но и нервы. Рассказываем, как использовать кредитку разумно.

Сегодня банки упрощают процесс оформления кредитных карт. Например, чтобы оформить новую кредитную карту от Росбанка #120подНОЛЬ с лимитом до 100 тысяч рублей, нужен только паспорт. Подать заявку можно на сайте банка без посещения офиса. После одобрения вашей заявки специалист перезвонит и пригласит в офис банка в удобное для вас время.

Кредитную карту стоит оформлять, если вы планируете ей пользоваться. Кроме того, если спланировать траты и погасить задолженность в течение льготного периода, то кредитка станет не обременением, а удобным запасным кошельком. Например, у кредитной карты Росбанка #120подНОЛЬ беспроцентный период может достигать 120 дней – почти 4 месяца. Во-вторых, кредитный лимит на карте Росбанка достигает миллиона рублей, а начинается с 15 тысяч.

Обратите внимание на плату за обслуживание. Кредитная карта #120подНОЛЬ не подразумевает оплаты в первый месяц. Но затем нужно рассчитываться с неё на 15 000 рублей в месяц, тогда обслуживание продолжит быть бесплатным.

Кредитная карта - удобный способ всегда иметь под рукой «запасной кошелёк», который поможет чувствовать себя уверенно и спокойно.