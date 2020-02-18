2020-02-18T11:10:25+03:00
Общество

Дмитрий Миронов съездил в Переславль с рабочим визитом

Глава региона посетил тепловой пункт, полигон, центр цифрового образования и парк Победы
Светлана Крутикова
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В Переславле продолжат решать коммунальные вопросыВ Переславле продолжат решать коммунальные вопросыФото: Правительство Ярославской области
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Дмитрий Миронов посетил Переславль-Залесский. Глава региона проверил один из центральных тепловых пунктов и водозаборные сооружения. Этим объектам требуется ремонт. В прошлом году на замену труб из бюджета области выделили 50 миллионов рублей. В этом рассчитывают на федеральную поддержку. В Минстрой уже подали заявку.

Также губернатор побывал на полигоне «Спектр» - еще одна «болевая точка» Переславля. Здесь восстанавливают территорию. Работу завершат в течение двух лет.

Еще глава региона посетил центр цифрового образования «IT-куб» и пообщался с его воспитанниками. «IT-куб» открыли в прошлом году на базе Переславского колледжа. Сейчас здесь обучаются 418 ребят в возрасте от 5 до 18 лет из Переславля и ближайших населенных пунктов. В центре дети изучают языки программирования, разрабатывают приложения для мобильных телефонов, конструируют роботов и создают виртуальную реальность.

Еще во время визита Дмитрий Миронов проверил, как ведутся работы в парке Победы. Здесь обустроили парковки и пешеходные дорожки, посадили деревья и кустарники, установили современную площадку. В этом году планируют высадить в парке Аллею героев, заменить асфальтовое покрытие, установить уличные светильники, лавочки и урны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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