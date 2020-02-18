За проезд в автобусах и маршрутках Рыбинска теперь можно расплатиться банковской картой

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:56:37+03:00

Введение безналичной оплаты не отменят и возможность проехать на транспорте за «живые» деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безналичная система вводится на 19 автобусах и пяти маршрутках с 19 февраля

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Безналичная система оплаты проезда вводится с завтрашнего дня, с 19 февраля. К оплате будут приниматься карты «Visa», «MasterCard» и «Мир», расплатиться можно и устройствами с бесконтактной технологией – смарт-часами, смартонами. Вместо билетов пассажиры получат чек.

Действовать такая система начнет на 19 автобусных маршрутах: №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16-э, 17, 19, 20, 25, 29, а также маршрутках №№8т, 16т, 18т, 33т, 36т.

Кондукторам выдадут валидаторы, которые ничем не отличаются от тех, что применяются при считывании социальных карт льготников. Кстати, для них в оплате за проезд ничего не меняется, по-прежнему можно пользоваться социальной картой. Введение безналичной оплаты не отменят и возможность проехать на транспорте за «живые» деньги: пассажир сможет сам выбрать, что ему удобнее.

На троллейбусы эти нововведения пока не распространяются, вопрос находится в стадии проработки.

ИСТОЧНИК KP.RU