Всю неделю в Ярославле будет плюсовая температура

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:44:30+03:00

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В Ярославскую область пришла весна. До конца этой недели в регионе сохранится плюсовая температура, а ртуть в термометре поднимется до +4 градусов. Ночью возможно понижение до 0 градусов. Из-за разницы температур синоптики прогнозируют гололедицу и сход снега с крыш.

– Подует юго-западный ветер, в отдельных районах его порывы увеличатся до 15 метров в секунду, – предупредили жителей в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Будьте внимательны на дорогах и не ходите под крышами.

ИСТОЧНИК KP.RU