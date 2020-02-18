Всю неделю в Ярославле будет плюсовая температура
Ночами возможно похолодание до нуля
Почувствовали пробуждение природы?Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославскую область пришла весна. До конца этой недели в регионе сохранится плюсовая температура, а ртуть в термометре поднимется до +4 градусов. Ночью возможно понижение до 0 градусов. Из-за разницы температур синоптики прогнозируют гололедицу и сход снега с крыш.
– Подует юго-западный ветер, в отдельных районах его порывы увеличатся до 15 метров в секунду, – предупредили жителей в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Будьте внимательны на дорогах и не ходите под крышами.
ИСТОЧНИК KP.RU