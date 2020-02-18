В Ярославле у мужчины изъяли 100 свертков с «солью»

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:42:27+03:00

Распространитель может сесть на 20 лет

Изменить размер текста: A A

В Ярославле наркополицейские задержали молодого человека, у которого изъяли 100 свертков с запрещенным веществом. Исследования, проведенные экспертами-криминалистами показали, что вещество это – «соль», общим весом 183 грамма. Предназначалось она для распространения в Ярославле.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкцией предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также возможен и штраф – до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU