Ярославец обещал выложить интимные фото девушки в Сеть, если она не заплатит
Ярославскими полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В полицию обратилась 22-летняя девушка. Малознакомый мужчина угрожал выложить во всемирную паутину ее фотографии интимного характера, но за вознаграждение пообещал этого не делать. Свое молчание злоумышленник оценил в 5 тысяч рублей.
Однако ярославна платить вымогателю не стала, а обратилась в правоохранительные органы. По подозрению в преступлении был задержан 25-летний мужчина, ранее, кстати, уже судимый.
Как фотографии оказались у него, история умалчивает. Но полиция предупреждает: чтобы не попасть в подобные неприятные ситуации, не стоит сообщать о себе личную информацию малознакомым людям. Не спешите делиться ссылками на профиль в социальных сетях и тем более – откровенными фотографиями.
Тем же, кто решил подзаработать подобным образом, следует помнить, что вымогательство наказывается в том числе и лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU