2020-02-18T09:23:13+03:00
Происшествия

Ярославец обещал выложить интимные фото девушки в Сеть, если она не заплатит

Свое молчание он оценил в 5 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Вымогательство наказывается в том числе и лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом.Вымогательство наказывается в том числе и лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ярославскими полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В полицию обратилась 22-летняя девушка. Малознакомый мужчина угрожал выложить во всемирную паутину ее фотографии интимного характера, но за вознаграждение пообещал этого не делать. Свое молчание злоумышленник оценил в 5 тысяч рублей.

Однако ярославна платить вымогателю не стала, а обратилась в правоохранительные органы. По подозрению в преступлении был задержан 25-летний мужчина, ранее, кстати, уже судимый.

Как фотографии оказались у него, история умалчивает. Но полиция предупреждает: чтобы не попасть в подобные неприятные ситуации, не стоит сообщать о себе личную информацию малознакомым людям. Не спешите делиться ссылками на профиль в социальных сетях и тем более – откровенными фотографиями.

Тем же, кто решил подзаработать подобным образом, следует помнить, что вымогательство наказывается в том числе и лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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