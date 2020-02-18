2020-02-18T09:10:26+03:00
Происшествия

В Ростове мужчина украл из дачного домика изразцовую плитку с печи

Суд заключил подозреваемого под стражу
Екатерина РЯБЦЕВА
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Изразцовое украшение стоило более 8 тысяч рублейИзразцовое украшение стоило более 8 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В дежурную часть ростовской полиции обратилась местная жительница. 64-летняя женщина рассказала, что кто-то сорвал замок с ее дачного домика, залез внутрь жилища и украл с печи изразцовую плитку. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Ростова Великого. Награбленное он спрятал в своем сарае. Ранее грабитель уже был судим.

Изразец вернули хозяйке, а на ростовчанина возбудили уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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