В Ростове мужчина украл из дачного домика изразцовую плитку с печи
Суд заключил подозреваемого под стражу
Изразцовое украшение стоило более 8 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В дежурную часть ростовской полиции обратилась местная жительница. 64-летняя женщина рассказала, что кто-то сорвал замок с ее дачного домика, залез внутрь жилища и украл с печи изразцовую плитку. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.
Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Ростова Великого. Награбленное он спрятал в своем сарае. Ранее грабитель уже был судим.
Изразец вернули хозяйке, а на ростовчанина возбудили уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU