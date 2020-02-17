Карта, телефон или смарт-часы: в рыбинских автобусах введена безналичная оплата проезда

17 Февр. 2020 2020-02-17T22:35:17+03:00

Удобно и быстро расплатиться можно на 24 городских маршрутах

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С 19 февраля в городских автобусах Рыбинска заработает безналичная оплата проезда. Горожане смогут оплачивать проезд банковскими картами «Visa», «Master Card», «Мир», а также с помощью устройств с бесконтактной технологией. Это могут быть телефоны или смарт-часы.

Кондукторы будут проводить оплату валидаторами, которые не отличаются от тех, что применяют при считывании социальных карт льготных категорий граждан.

Вместо билетов пассажиры получат чек.

Безналичная оплата будет введена на 24 маршрутах: на 19 автобусах – № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16-э, 17, 19, 20, 25, 29, и маршрутных такси – № 8т, 16т, 18т, 33т, 36т.

Наличными деньгами по-прежнему тоже можно будет расплатиться.

– Пока на проезд в троллейбусах данное нововведение не распространяется. Вопрос находится на стадии проработки, и не исключено, что данный вид общественного транспорта также сможет предложить пассажирам возможность безналичной оплаты проезда, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU