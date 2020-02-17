2020-02-17T22:35:17+03:00
Общество

Карта, телефон или смарт-часы: в рыбинских автобусах введена безналичная оплата проезда

Удобно и быстро расплатиться можно на 24 городских маршрутах
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Вместо билетов пассажиры получат чекВместо билетов пассажиры получат чекФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

С 19 февраля в городских автобусах Рыбинска заработает безналичная оплата проезда. Горожане смогут оплачивать проезд банковскими картами «Visa», «Master Card», «Мир», а также с помощью устройств с бесконтактной технологией. Это могут быть телефоны или смарт-часы.

Кондукторы будут проводить оплату валидаторами, которые не отличаются от тех, что применяют при считывании социальных карт льготных категорий граждан.

Вместо билетов пассажиры получат чек.

Безналичная оплата будет введена на 24 маршрутах: на 19 автобусах – № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16-э, 17, 19, 20, 25, 29, и маршрутных такси – № 8т, 16т, 18т, 33т, 36т.

Наличными деньгами по-прежнему тоже можно будет расплатиться.

– Пока на проезд в троллейбусах данное нововведение не распространяется. Вопрос находится на стадии проработки, и не исключено, что данный вид общественного транспорта также сможет предложить пассажирам возможность безналичной оплаты проезда, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта, телефон или смарт-часы: в рыбинских автобусах введена безналичная оплата проезда
Житель Рыбинска отправится за решетку за пьяное вождение
Шестилетний малыш из Рыбинска стал участником программы «Лучше всех!»
Ярославцам вернули деньги, переплаченные за электричество
Родители ярославских школьников сдадут ЕГЭ по истории
В Ярославле жителей малоквартирных домов исключили из программы капремонта и вернули им 727 тысяч рублей взносов
В Ярославле на улице Носкова обнаружен труп мужчины без признаков насилия
Житель Ярославля, ударивший полицейского, получил 2 года
У «Пира на Волге» - серебро!
Открыт набор наставников для детей-сирот Ярославской области!
В Рыбинске школьница провалилась в открытый люк, заваленный снегом
Не отрываясь от учебы. В Ярославле студенты открыли в колледже кафе
Ярославец Павел Кротов побеждает на этапе Кубка мира в Москве
Из-за гололеда в травмпункты Ярославля за три дня обратились 430 человек
На Тутаевском шоссе в Ярославле открыли аптеку для льготников
Как ярославцы мэра искали: когда Владимир Волков вернется из отпуска?
Хоккеисты рыбинского «Полета-2005» выиграли Кубок губернатора
Ярославцы жалуются на работу общественного транспорта
Жительница Рыбинска устроила скандал у приставов и чуть не осталась без телефона из-за долгов
За неделю в Ярославской области ушли из дома 19 подростков
Сотрудники ярославского следственного управления приняли участие в лыжных гонках