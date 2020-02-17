2020-02-17T20:10:18+03:00
Происшествия

Житель Рыбинска отправится за решетку за пьяное вождение

Ранее молодой человек получил условный срок за наркотики
Екатерина РЯБЦЕВА
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За свой поступок молодой человек признал вину и раскаялсяЗа свой поступок молодой человек признал вину и раскаялсяФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В октябре 2019 года 25-летний житель Рыбинска сел за руль пьяным. Ранее молодой человек был условно осужден за хранение наркотиков. На судебном заседании рыбинец признал свою вину и во всем раскаялся.

Суд отменил предыдущее наказание и назначил безответственному водителю 3 года и 8 месяцев колонии общего режима. Также молодой человек лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на 2 года.

– Приговор в законную силу не вступил, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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