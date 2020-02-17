2020-02-17T17:17:13+03:00
Общество

Ярославцам вернули деньги, переплаченные за электричество

Почти год люди отдавали за свет больше положенной суммы
Полина Вачнадзе
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Управляющей компании выдали предписание провести перерасчет. ФОТО: департамент жилищного надзораУправляющей компании выдали предписание провести перерасчет. ФОТО: департамент жилищного надзора
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В Жилищную инспекцию Ярославской области обратились жители дома №12 по улице Гужевая. По их мнению, управляющая компания неправильно начисляла им платежи за электроэнергию, и во время проверки это подтвердилось.

- С июня 2018 года по март 2019-го УК использовала не соответствующий законодательству порядок расчетов начисления платы за электроэнергию жителям квартиры. Ее начисляли исходя из норматива потребления с применением повышающего коэффициента, так как отсутствовал индивидуальный прибор учета, - сообщает департамент государственного жилищного надзора.

Но эта квартира находилась в социальном найме, поэтому обязанность установки ИПУ с жильцов снималась. Таким образом начисление коэффициента было неправомерно.

Управляющей компании выдали предписание провести перерасчет. Будет ли он сделан, проверит жилинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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