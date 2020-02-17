2020-02-17T17:08:41+03:00
Общество

Родители ярославских школьников сдадут ЕГЭ по истории

Ярославская область присоединилась к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Светлана Крутикова
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Взрослые поменяются местами со своими детьми и пройдут всю процедуру ЕГЭ. ФОТО: департамент образования Ярославской областиВзрослые поменяются местами со своими детьми и пройдут всю процедуру ЕГЭ. ФОТО: департамент образования Ярославской области
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В этом году акция приурочена к Году памяти и славы. Родители ярославских выпускников смогут проверить свои знания по истории.

Взрослые поменяются местами со своими детьми и пройдут всю процедуру ЕГЭ - от регистрации и заполнения бланков до получения результатов. Родители увидят, как проходит контроль на госэкзаменах, печатаются и сканируются материалы.

Чтобы принять участие в акции, нужно подать заявление в той школе, где учится ребенок. Кстати, проверить себя могут не только родители, но и все желающие. Для этого до 21 февраля необходимо отправить по электронной почте tulinanv@yarregion.ru или по телефону 8(4852)40-08-66 свои фамилию, имя, отчество, место работы и контактный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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