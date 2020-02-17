В Ярославле жителей малоквартирных домов исключили из программы капремонта и вернули им 727 тысяч рублей взносов
В январе 2020 года региональный фонд вернул горожанам 727 тысяч рублей. Их дома были исключены из долгосрочной программы капительного ремонта. Весной прошлого года депутаты областной думы приняли решение не ремонтировать дома, в которых менее пяти квартир, однако взносы уже были уплачены с 2014 года.
– Всего таких домов по состоянию на начало 2020 года – 321. Из них 29 собственников уже обратились в региональный фонд за выплатами, – рассказал директор регионального фонда капитального ремонта Роман Гайнутдинов.
Если вы тоже хотите вернуть свои взносы, обращайтесь по адресу: улица Большая Федоровская, 78. С собой нужно иметь документ о праве собственности и паспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU