2020-02-17T17:01:44+03:00
Общество

В Ярославле жителей малоквартирных домов исключили из программы капремонта и вернули им 727 тысяч рублей взносов

Если вы хотите вернуть свои взносы – приносите документы о собственности и паспорт
Екатерина РЯБЦЕВА
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Таких домов по состоянию на начало 2020 года – 321Таких домов по состоянию на начало 2020 года – 321Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В январе 2020 года региональный фонд вернул горожанам 727 тысяч рублей. Их дома были исключены из долгосрочной программы капительного ремонта. Весной прошлого года депутаты областной думы приняли решение не ремонтировать дома, в которых менее пяти квартир, однако взносы уже были уплачены с 2014 года.

– Всего таких домов по состоянию на начало 2020 года – 321. Из них 29 собственников уже обратились в региональный фонд за выплатами, – рассказал директор регионального фонда капитального ремонта Роман Гайнутдинов.

Если вы тоже хотите вернуть свои взносы, обращайтесь по адресу: улица Большая Федоровская, 78. С собой нужно иметь документ о праве собственности и паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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