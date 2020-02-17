В Ярославле на улице Носкова обнаружен труп мужчины без признаков насилия
В Красноперекопском районе Ярославля днем 17 февраля прохожие обнаружили труп мужчины. Тело лежало возле одного из домов по улице Носкова. Следователи уже осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев.
- На теле отсутствуют внешние признаки насильственной смерти, - уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. - Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливается личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU