В Ярославле на улице Носкова обнаружен труп мужчины без признаков насилия

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:56:49+03:00

Следователи уже осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.

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В Красноперекопском районе Ярославля днем 17 февраля прохожие обнаружили труп мужчины. Тело лежало возле одного из домов по улице Носкова. Следователи уже осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев.

- На теле отсутствуют внешние признаки насильственной смерти, - уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. - Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливается личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU