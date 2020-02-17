2020-02-17T16:56:49+03:00
Общество

В Ярославле на улице Носкова обнаружен труп мужчины без признаков насилия

Личность погибшего устанавливается
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Следователи уже осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.Следователи уже осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.
Изменить размер текста:

В Красноперекопском районе Ярославля днем 17 февраля прохожие обнаружили труп мужчины. Тело лежало возле одного из домов по улице Носкова. Следователи уже осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев.

- На теле отсутствуют внешние признаки насильственной смерти, - уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. - Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливается личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Рыбинска отправится за решетку за пьяное вождение
Шестилетний малыш из Рыбинска стал участником программы «Лучше всех!»
Ярославцам вернули деньги, переплаченные за электричество
Родители ярославских школьников сдадут ЕГЭ по истории
В Ярославле жителей малоквартирных домов исключили из программы капремонта и вернули им 727 тысяч рублей взносов
В Ярославле на улице Носкова обнаружен труп мужчины без признаков насилия
Житель Ярославля, ударивший полицейского, получил 2 года
У «Пира на Волге» - серебро!
Открыт набор наставников для детей-сирот Ярославской области!
В Рыбинске школьница провалилась в открытый люк, заваленный снегом
Не отрываясь от учебы. В Ярославле студенты открыли в колледже кафе
Ярославец Павел Кротов побеждает на этапе Кубка мира в Москве
Из-за гололеда в травмпункты Ярославля за три дня обратились 430 человек
На Тутаевском шоссе в Ярославле открыли аптеку для льготников
Как ярославцы мэра искали: когда Владимир Волков вернется из отпуска?
Хоккеисты рыбинского «Полета-2005» выиграли Кубок губернатора
Ярославцы жалуются на работу общественного транспорта
Жительница Рыбинска устроила скандал у приставов и чуть не осталась без телефона из-за долгов
За неделю в Ярославской области ушли из дома 19 подростков
Сотрудники ярославского следственного управления приняли участие в лыжных гонках