У «Пира на Волге» - серебро!

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:48:59+03:00

На фестивале команда пикника рассказала об изменениях, что привнес в жизнь Ярославля новый бренд - «Пир на Волге»

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15 февраля в Москве вручали премию Bema! - своеобразный «Оскар» для организаторов событий России и СНГ. Городской пикник «Пир на Волге» поднялся на 2-е место в номинации «Лучшее региональное событие», обойдя десятки конкурентов со всей страны. Для сравнения - такую же серебряную статуэтку в номинации «Лучшее культурное событие» получил грандиозный праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Всего в фестивале Best Experience Marketing Festival и премии Bema! приняли участие 420 событийных проектов, фестивалей, форумов. Финалисты прошли через сито экспертной оценки настоящих акул крупного бизнеса - от банков до лидеров digital-индустрии, от фармацевтических брендов до автогигантов.

На фестивале команда пикника рассказала об изменениях, что привнес в жизнь Ярославля новый бренд - «Пир на Волге»: о развитии культуры городских праздников, о появлении новых гастрономических проектов, фестивалей. Престижная награда - подарок к первому юбилею пикника: 15 августа 2020 года «Пир на Волге» пройдет в пятый раз.

Организаторы уже готовятся отвечать на вопросы: каких звезд ждать в Ярославле, сколько музыкантов сыграет в огромном рок-флешмобе, какие деликатесы изобретут повара, будут ли снова на Стрелке кино и свадьбы. Чтобы раскрыть все эти секреты, приходите на самое вкусное событие