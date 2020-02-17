2020-02-17T17:19:36+03:00
Общество

Открыт набор наставников для детей-сирот Ярославской области!

Индивидуальный наставник помогает ребенку найти своё место в обществе
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В Ярославской области в 2019 году стартовал наставнический проект «Будем вместе» фонда «Дети наши»В Ярославской области в 2019 году стартовал наставнический проект «Будем вместе» фонда «Дети наши»
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Делая свои первые шаги в самостоятельную жизнь, современные подростки, как и когда-то мы с вами, окружены поддержкой родных и близких: старшее поколение всегда готово дать совет, поделиться опытом и подбодрить, если опустились руки и наделал ошибок. Выпускникам учреждений для детей-сирот привыкать к взрослой жизни тяжелей вдвойне - они выходят в самостоятельное плавание очень уязвимыми, неподготовленными и без близких людей рядом.

В Ярославской области в 2019 году стартовал наставнический проект «Будем вместе» фонда «Дети наши», в рамках которого воспитанники подшефных фонду детских учреждений могут обрести взрослого друга в лице волонтера-наставника. Индивидуальный наставник помогает ребенку найти своё место в обществе, развить свой потенциал, раскрыть лучшие качества.

Кто может стать наставником?

Эмоционально и психически стабильный человек в возрасте от 23 лет, проживающий в Ярославле или Ярославской области, ориентированный на долгосрочное регулярное общение с подопечным. Оставить заявку на участие в проекте и узнать подробности: www.nastavnik.detinashi.ru

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