В Рыбинске школьница провалилась в открытый люк, заваленный снегом
Родители пострадавшей уже обратились в правоохранительные органы
Полиция займется поиском того, кто виновен в случившемся. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.
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В Рыбинске 17 февраля восьмилетняя школьница провалилась в открытый коллектор. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы падения сразу вызвали на место спасателей.
- Ребенка достали еще до приезда бригады МЧС, - прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
К счастью, пострадавшая не получила серьезных травм, сегодня ее повезут на медицинское освидетельствование. Родители ребенка уже написали заявление в правоохранительные органы. Полиция займется поиском того, кто виновен в случившемся.
ИСТОЧНИК KP.RU