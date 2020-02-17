В Рыбинске школьница провалилась в открытый люк, заваленный снегом

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:04:36+03:00

Полиция займется поиском того, кто виновен в случившемся. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.

Родители пострадавшей уже обратились в правоохранительные органы

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В Рыбинске 17 февраля восьмилетняя школьница провалилась в открытый коллектор. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы падения сразу вызвали на место спасателей.

- Ребенка достали еще до приезда бригады МЧС, - прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

К счастью, пострадавшая не получила серьезных травм, сегодня ее повезут на медицинское освидетельствование. Родители ребенка уже написали заявление в правоохранительные органы. Полиция займется поиском того, кто виновен в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU