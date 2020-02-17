2020-02-17T16:02:29+03:00
Общество

Не отрываясь от учебы. В Ярославле студенты открыли в колледже кафе

Авторы проект – пять студентов 1 и 2 курсов
Полина Вачнадзе
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Сейчас в кафе предлагают десерты, выпечку, кофе и авторский чайСейчас в кафе предлагают десерты, выпечку, кофе и авторский чайФото: Правительство Ярославской области
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Открыть кафе пятерым студентам колледжа индустрии питания оказалось не так просто: нужно было проанализировать ситуацию на рынке, разработать бизнес-план, рассчитать себестоимость продукции и производственных мощностей, создать команду.

Ассортимент утверждали исходя из запросов покупателей, оценивая при этом объемы спроса, издержки и прибыль. Сейчас в кафе предлагают десерты, выпечку, кофе и авторский чай. Можно попробовать можжевеловый, облепиховый и иван-чай с сушеными яблоками и корицей. Готова коктейльная карта, где есть не только традиционный молочный, но и смородиновый, сливочно-морковный и огуречный напитки.

В этом кафе ребята смогут на практике отработать особенности организации процесса управления предприятием. Каждый на какое-то время станет менеджером, кондитером, пекарем, бариста, барменом и официантом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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