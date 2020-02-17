Ярославец Павел Кротов побеждает на этапе Кубка мира в Москве

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:33:52+03:00

погода все же расщедрилась и снегопады привели к тому, что соревнования в Москве стали возможны Фото: Правительство Ярославской области

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Проведение в Москве этапа Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика было запланировано еще до начала зимнего сезона, однако, небывалое тепло и, главное, малоснежная зима поставила под угрозу проведение московского этапа. Организаторы из международной федерации уже всерьез рассматривали вопрос об отмене этапа в Москве. Но погода все же расщедрилась и январские снегопады привели к тому, что соревнования в Москве стали возможны и прошли в минувшие выходные.

Среди мужчин вновь, почти традиционно, отличились представители Ярославля. Павел Кротов, уже несколько лет находящийся в группе лидеров российской команды, сумел выступить в Москве на своемлучшем уровне, не допустив срывов, которые часто оставляли его за чертой призеров и победителей.

На сей раз ошибок не удалось избежать партнерам Павла по ярославскому представительству в сборной России. Братья Буровы, Илья и Максим, из-за ошибок не прошли в финал, оставив Павла в одиночку биться против сильнейших лыжных акробатов мира. И, надо отметить, Павел не дрогнул. Если к финалу у него был лучший среди всех результат – 123,01 балла, то в своей решающей попытке суперфинала Кротов заработал у судей оказавшуюся для акробатов Швейцарии, Китая и Белоруссии сумму – 137, 50 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU