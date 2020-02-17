2020-02-17T15:33:52+03:00
Спорт

Ярославец Павел Кротов побеждает на этапе Кубка мира в Москве

В суперфинале мужской части соревнований по лыжной акробатике Павел опередил сильнейших лыжных акробатов мира
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
погода все же расщедрилась и снегопады привели к тому, что соревнования в Москве стали возможныпогода все же расщедрилась и снегопады привели к тому, что соревнования в Москве стали возможныФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Проведение в Москве этапа Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика было запланировано еще до начала зимнего сезона, однако, небывалое тепло и, главное, малоснежная зима поставила под угрозу проведение московского этапа. Организаторы из международной федерации уже всерьез рассматривали вопрос об отмене этапа в Москве. Но погода все же расщедрилась и январские снегопады привели к тому, что соревнования в Москве стали возможны и прошли в минувшие выходные.

Среди мужчин вновь, почти традиционно, отличились представители Ярославля. Павел Кротов, уже несколько лет находящийся в группе лидеров российской команды, сумел выступить в Москве на своемлучшем уровне, не допустив срывов, которые часто оставляли его за чертой призеров и победителей.

На сей раз ошибок не удалось избежать партнерам Павла по ярославскому представительству в сборной России. Братья Буровы, Илья и Максим, из-за ошибок не прошли в финал, оставив Павла в одиночку биться против сильнейших лыжных акробатов мира. И, надо отметить, Павел не дрогнул. Если к финалу у него был лучший среди всех результат – 123,01 балла, то в своей решающей попытке суперфинала Кротов заработал у судей оказавшуюся для акробатов Швейцарии, Китая и Белоруссии сумму – 137, 50 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Рыбинска отправится за решетку за пьяное вождение
Шестилетний малыш из Рыбинска стал участником программы «Лучше всех!»
Ярославцам вернули деньги, переплаченные за электричество
Родители ярославских школьников сдадут ЕГЭ по истории
В Ярославле жителей малоквартирных домов исключили из программы капремонта и вернули им 727 тысяч рублей взносов
В Ярославле на улице Носкова обнаружен труп мужчины без признаков насилия
Житель Ярославля, ударивший полицейского, получил 2 года
У «Пира на Волге» - серебро!
Открыт набор наставников для детей-сирот Ярославской области!
В Рыбинске школьница провалилась в открытый люк, заваленный снегом
Не отрываясь от учебы. В Ярославле студенты открыли в колледже кафе
Ярославец Павел Кротов побеждает на этапе Кубка мира в Москве
Из-за гололеда в травмпункты Ярославля за три дня обратились 430 человек
На Тутаевском шоссе в Ярославле открыли аптеку для льготников
Как ярославцы мэра искали: когда Владимир Волков вернется из отпуска?
Хоккеисты рыбинского «Полета-2005» выиграли Кубок губернатора
Ярославцы жалуются на работу общественного транспорта
Жительница Рыбинска устроила скандал у приставов и чуть не осталась без телефона из-за долгов
За неделю в Ярославской области ушли из дома 19 подростков
Сотрудники ярославского следственного управления приняли участие в лыжных гонках