На Тутаевском шоссе в Ярославле открыли аптеку для льготников
Государственную аптеку, которая отпускает льготные лекарства, открыли при поликлинике №3 больницы №9 на Тутаевском шоссе в Ярославле. На данный момент в области работает уже порядка 50 аптечных пунктов, которые обслуживают льготников. 44 аптеки находятся прямо в лечебных учреждениях и людям не приходится далеко ездить за препаратами. Их можно получить сразу же после посещения врача.
Предприятие, которое обеспечивает ярославцев лекарствами, открывает все новые пункты их выдачи, в том числе и в отдаленных районах региона. В прошлом году государственная сеть увеличилась на 13 аптечных пунктов, шесть из них находятся в Ярославле.
В 2020 году планируется открыть две аптеки для льготников в Ярославле и три в районах – на правом берегу Тутаева, в Брейтовской и Пошехонской районных больницах.
ИСТОЧНИК KP.RU