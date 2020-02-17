На Тутаевском шоссе в Ярославле открыли аптеку для льготников

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:15:29+03:00

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Государственную аптеку, которая отпускает льготные лекарства, открыли при поликлинике №3 больницы №9 на Тутаевском шоссе в Ярославле. На данный момент в области работает уже порядка 50 аптечных пунктов, которые обслуживают льготников. 44 аптеки находятся прямо в лечебных учреждениях и людям не приходится далеко ездить за препаратами. Их можно получить сразу же после посещения врача.

Предприятие, которое обеспечивает ярославцев лекарствами, открывает все новые пункты их выдачи, в том числе и в отдаленных районах региона. В прошлом году государственная сеть увеличилась на 13 аптечных пунктов, шесть из них находятся в Ярославле.

В 2020 году планируется открыть две аптеки для льготников в Ярославле и три в районах – на правом берегу Тутаева, в Брейтовской и Пошехонской районных больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU