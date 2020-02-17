2020-02-17T16:52:06+03:00
Происшествия

Житель Ярославля, ударивший полицейского, получил 2 года

Злоумышленник угрожал представителю власти пистолетом
Светлана Крутикова
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Ярославец ударил полицейского и получил два года тюрьмыЯрославец ударил полицейского и получил два года тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следствие выяснило, что в конце февраля 2019 года сотрудники полиции выехали на место преступления: в магазин залезли воры. Прибывшие оперативники увидели троих мужчин, которые в спешке грузили похищенное в машину. Заприметив полицейских, злоумышленники разбежались. Одному из оперативников удалось поймать беглеца, но тот без боя решил не сдаваться. Он несколько раз ударил сотрудника полиции кулаком, к тому же угрожал ему пистолетом. К счастью, остальные оперативники вовремя пришли на помощь коллеге. Всех участников преступления удалось задержать.

- Обвиняемый свою вину признал и в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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