Как ярославцы мэра искали: когда Владимир Волков вернется из отпуска?
Ведущей общегородского совещания 17 февраля вновь стала заместитель мэра Алла Кибец
Отпуск Владимира Волкова закончится в среду 19 февраля.Фото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 17 февраля в Ярославле состоялось общегородское совещание. Уже во второй раз его ведущей стала заместитель мэра города Алла Кибец. Ярославцы удивились, куда пропал градоначальник.
- Отпуск Владимира Волкова закончится в среду 19 февраля, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.
В администрации города сообщили, что мэр может приступить к своим обязанностям чуть раньше, во вторник.
ИСТОЧНИК KP.RU