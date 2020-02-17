Как ярославцы мэра искали: когда Владимир Волков вернется из отпуска?

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:43:30+03:00

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Сегодня, 17 февраля в Ярославле состоялось общегородское совещание. Уже во второй раз его ведущей стала заместитель мэра города Алла Кибец. Ярославцы удивились, куда пропал градоначальник.

- Отпуск Владимира Волкова закончится в среду 19 февраля, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

В администрации города сообщили, что мэр может приступить к своим обязанностям чуть раньше, во вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU