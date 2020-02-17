2020-02-17T13:54:38+03:00
Общество

Жительница Рыбинска устроила скандал у приставов и чуть не осталась без телефона из-за долгов

Женщина не хотела платить по кредиту
Светлана Крутикова
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Арест с имущества снятАрест с имущества снятФото: Полина Вачнадзе
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Жительница Рыбинска не платила по кредиту. В результате задолжала банку 136 тысяч рублей.

Необязательную плательщицу вызвали на беседу судебные приставы. Женщина вела себя агрессивно и возмущалась тому, что с нее требуют оплатить долг. Судебный пристав был вынужден отреагировать на такое поведение должницы. Он вручил ей требование незамедлительно предоставить мобильный телефон для описи и ареста.

Такой поворот дела пришелся женщине не по душе: вновь последовала бурная реакция. Лишь после того, как пригласили понятых и судебного пристава по ОУПДС, она отдала мобильный. Женщине пояснили, что у нее есть 10 дней, чтобы оплатить долг, иначе телефон будет реализован.

- В этот же день денежные средства были внесены на депозитный счет в полном объеме. Арест с имущества снят, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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