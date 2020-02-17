За неделю в Ярославской области ушли из дома 19 подростков

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:40:57+03:00

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За прошедшую неделю, с 10 по 16 февраля, правоохранители Ярославской области нашли и вернули домой и в государственные учреждения 19 подростков, которые ушли по своим делам, и не предупредили взрослых.

В среду, 12 февраля, полиция Дзержинского района искала 15-летнюю девушку. Она ушла из дома, и не вернулась. Ранее школьница уже делала подобные вещи. Через сутки ее нашли в квартире знакомой в Ленинском районе. С девушкой провели профилактическую работу и передали ее законным представителям. Остается надеяться, после таких бесед школьнице не захочется повторять самовольные уходы и заставлять близких переживать.

ИСТОЧНИК KP.RU