Хоккеисты рыбинского «Полета-2005» выиграли Кубок губернатора

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:23:35+03:00

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Рыбинская команда «Полет» стала победителем регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». В финале хоккеисты обыграли девять команд и стали первыми обладателями Кубка губернатора.

Для победителей приготовили подарок: 22 февраля юные игроки проведут матч с ветеранами «Локомотива» на Красной площади в Москве. Теперь «Полет» представит Ярославскую область на всероссийском этапе «Золотой шайбы». Соревнования пройдут в Сочи с 24 февраля по 3 марта. В прошлом году игроки «Полета» дошли до финала «Золотой шайбы» и стали 13-ми из 62 команд. Всего в региональном этапе соревнований участвовали 22 команды разных возрастных групп из восьми городов области. В финал смогли пройти 10 команд.

В старшей возрастной категории рыбинцы обыграли ярославцев со счетом 3:0. До этого «Полет» успешно прошел городской отборочный этап.

ИСТОЧНИК KP.RU