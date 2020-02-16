2020-02-16T20:22:06+03:00
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославле ожидается порывистый ветер

Скорость порывов может достигать 20 метров в секунду
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославские спасатели МЧС предупредили горожан о надвигающейся непогоде. С 16 на 17 февраля в регионе ожидается резкое усиление юго-западного ветра. Скорость порывов может достигать 20 метров в секунду.

- На дорогах местами ожидается гололедица, - добавили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. - Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличением количества ДТП.

Кроме того, прогнозируются обрывы и повреждения ЛЭП, а также обрушения ветхих крыш и конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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