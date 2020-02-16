В Рыбинске грабитель выхватил у женщины из рук телефон и убежал
В полицию Рыбинска обратилась женщина, у который неизвестный похитил сотовый телефон. Потерпевшая рассказала, что грабитель подбежал, выхватил мобильный из рук и скрылся. Сумма ущерба составила порядка пяти тысяч рублей.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 39-летний подозреваемый, - сообщили в пресс-службе УМВД Рыбинска. - Им оказался безработный местный житель.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Телефон у преступника изъяли и передали заявительнице. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU