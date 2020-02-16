В Рыбинске грабитель выхватил у женщины из рук телефон и убежал

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:00:25+03:00

Телефон у преступника изъяли и передали заявительнице. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Рыбинска обратилась женщина, у который неизвестный похитил сотовый телефон. Потерпевшая рассказала, что грабитель подбежал, выхватил мобильный из рук и скрылся. Сумма ущерба составила порядка пяти тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 39-летний подозреваемый, - сообщили в пресс-службе УМВД Рыбинска. - Им оказался безработный местный житель.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Телефон у преступника изъяли и передали заявительнице. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU