2020-02-16T18:00:25+03:00
Происшествия

В Рыбинске грабитель выхватил у женщины из рук телефон и убежал

Преступником оказался безработный местный житель
Полина ЗАЙЦЕВА
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Телефон у преступника изъяли и передали заявительнице.Телефон у преступника изъяли и передали заявительнице.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась женщина, у который неизвестный похитил сотовый телефон. Потерпевшая рассказала, что грабитель подбежал, выхватил мобильный из рук и скрылся. Сумма ущерба составила порядка пяти тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 39-летний подозреваемый, - сообщили в пресс-службе УМВД Рыбинска. - Им оказался безработный местный житель.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Телефон у преступника изъяли и передали заявительнице. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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