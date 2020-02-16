В Рыбинске в результате пожара в жилом доме есть пострадавшие

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:59:36+03:00

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В Рыбинске днём 16 февраля вспыхнула одна из квартир в доме №54 по улице 50 лет ВЛКСМ. Сообщение о случившемся поступило на пульт МЧС в 11 часов 22 минуты.

- С огнём боролись 13 человек личного состава и четыре единицы техники, - добавили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - Ликвидировать пламя удалось к часу дня. В результате пожара есть пострадавшие.

Огонь уничтожил квартиру на площади 50 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU