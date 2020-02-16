В Ярославле телефонные мошенники украли у горожан 350 тысяч рублей

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:46:30+03:00

После того, как женщина передала мошенникам пароль от мобильного банка, с ее карты исчезли 250 тысяч рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Несколько ярославцев попались на удочку очередных телефонных мошенников. В полицию Дзержинского района обратился 42-летний местный житель, которому позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Преступник убедил мужчину сказать ему реквизиты банковской карты и также осуществить перевод денежных средств на «безопасный» счет.

- После этого со счета заявителя пропало 100 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Аналогичный случай произошел в Кировском районе. В полицию обратилась 49-летняя местная жительница, которой также позвонил «работник банка».

После того, как женщина передала мошенникам пароль от мобильного банка, с ее карты исчезли 250 тысяч рублей. По данным фактам проводится проверка. Полиция напоминает: не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU