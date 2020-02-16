Ярославец из мести облил свою 63-летнюю соседку кипятком из чайника

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:18:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В суд направлено дело 47-летнего жителя Ленинского района Ярославля. Мужчина обвиняется в умышленном причинении здоровью своей 63-летней соседки. По версии следствия, в июне 2019 года в одной из коммунальных квартир по Автозаводской потерпевшая случайно пролила горячую воду на ноги соседа.

- В ответ злоумышленник схватил с плиты чайник и облил кипятком женщину, причинив ей термические ожоги, повлекшие вред здоровью средней тяжести, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Рассмотрением уголовного дела займётся Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU