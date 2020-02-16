В Ярославской области мошенница украла с карты женщины 135 тысяч рублей
В полицию Борисоглебского района Ярославской области обратилась 37-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенницы. Женщина рассказала, что хотела купить мобильный телефон и воспользовалась бесплатным объявлением.
- В течение трех недель она общалась посредством социальной сети с неизвестной, выдававшей себя за продавца. За это время злоумышленница установила с потерпевшей доверительные отношения и получила информацию о реквизитах, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – После этого произошло списание денежных средств в сумме 135 тысяч рублей.
По факту преступления проводится проверка. Полиция напоминает: никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты. Используйте иные альтернативные способы оплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU