В Ярославской области мошенница украла с карты женщины 135 тысяч рублей

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:08:45+03:00

Злоумышленница установила с потерпевшей доверительные отношения и получила информацию о реквизитах ее банковской карты. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Борисоглебского района Ярославской области обратилась 37-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенницы. Женщина рассказала, что хотела купить мобильный телефон и воспользовалась бесплатным объявлением.

- В течение трех недель она общалась посредством социальной сети с неизвестной, выдававшей себя за продавца. За это время злоумышленница установила с потерпевшей доверительные отношения и получила информацию о реквизитах, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – После этого произошло списание денежных средств в сумме 135 тысяч рублей.

По факту преступления проводится проверка. Полиция напоминает: никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU