Играть на равных с ЦСКА «бронепоезду» для победы оказалось недостаточно

16 Февр. 2020 2020-02-16T00:39:56+03:00

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Фатальным образом у нашего «бронепоезда» не складывается в этом сезоне игра против ЦСКА. Четыре раза встречались наши с армейцами в рамках «регулярки» КХЛ и все четыре проиграли. Вот и последний с ними матч «бронепоезда» никак нельзя было назвать провальным для команды Майка Пелино. По ходу игры ярославцы ни в чем, казалось бы, не уступали обладателю Кубка Гагарина, однако счет в итоге оказался в пользу москвичей. Это тем более было досадно, потому что два периода на льду «Арены-2000» была абсолютно равная игра. Даже первый гол в ворота Ильи Коновалова выглядел как бы с участием судей. В борьбе за воротами Коновалова судьи не углядели фол со стороны опасно сыгравшего армейца, зато посчитали грубостью действия Николая Коваленко, сбросившего москвича, навалившегося сразу на вратаря и защитника. Первым был фол армейца, но судьи решили по-своему. Мало того. Едва шайба была вброшена у наших ворот, снова судьи не видят фол со стороны армейца, ловко сверху ударившего по клюшке Никиты Черепанова, завладевшего шайбой. Перехват, пас на подключившегося защитника – гол. За какие-то секунды при попустительстве. Конечно, против ЦСКА пропускать голы, как говорится, плохая примета. Защита у москвичей весьма надежна, что еще до гола было ясно, когда наши не смогли «лишнего» реализовать. Но пропущенный гол как-то выбил наших из боевого настроя. На время. До перерыва, правда, «бронепоезд» набрал обороты и начал угрожать воротам москвичей. Но вот в голы угрозы не воплощались, хотя их было немало. Подводили «бронепоезд» завершения, которым не хватало точности. Отчасти в том была заслуга армейской защиты, не оставлявшей нашим лишних мгновений на бросок, но самим тоже надо быть шустрее и точнее. Почти до середины 3-го периода и у «бронепоезда», и у заполненных трибун «Арены-2000» была надежда, что отыграться сможем. Ведь столько моментов. Но на 48-й минуте эти надежды стали рушиться чередой. Сначала Коновалов удачно парировал сильный дальний бросок, но шайба осталась рядом с ним. Вместо того, чтобы отбить ее клюшкой в сторону вратарь потянулся накрыть ее ловушкой. А там уже подсунули чужую клюшку, шайба медленно вползла в ворота – 0:2. Через минуту новая напасть у нашего кипера. Неплотно прикрыл ближнюю стойку, и шайба угодила в эту еле заметную щелку. Вот бы у наших так шайбы залетали в чужие ворота… После такого удара исход матча стал очевиден. Еще одно меньшинство у «бронепоезда» (был удален Стефан Кронвалл) оборачивается еще одним голом, который отрубает даже призрачные надежды на победу. Три гола пропустили за какие-то пять минут, причем, при внешне равной игре. Короче, играть на равных с чемпионами уже можем. Теперь нужно пробовать выигрывать. Без этого в плейофф нельзя.

«Локомотив» - ЦСКА – 0:4(0:1;0:0;0:3)

Защита у москвичей весьма надежна, что еще до гола было ясноФото: Андрей КОМИССАРОВ

Подводили «бронепоезд» завершения, которым не хватало точностиФото: Андрей КОМИССАРОВ

Три гола мы пропустили за пять минутФото: Андрей КОМИССАРОВ

Четыре раза встречались наши с армейцами в рамках «регулярки» КХЛ и все четыре проигралиФото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU