2020-02-15T20:29:12+03:00
Происшествия

В Ярославле у планетария внедорожник столкнулся в такси

Обе машины получили серьезные повреждения
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Авария произошла на перекрестке у планетарияАвария произошла на перекрестке у планетарияФото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле у планетария на перекрестке улицы Победы и Большой Октябрьской внедорожник столкнулся с такси. Один из автомобилей после удара снес знак, обозначающий парковку. Очевидцы рассказали, что такси получило сильные повреждения, а у иномарки вывернуло колесо. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД. По предварительной информации никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле у планетария внедорожник столкнулся в такси
Воспитанники рыбинского детдома получили подарки от хоккеиста Александра Овечкина
«Шинник» сгонял «ничейку» на Кубке ФНЛ
По Ярославлю вновь проедет "Музыкальный трамвай"
Мэрия Ярославля не планирует застраивать площадь Волкова
В Ярославле столкнулись легковой автомобиль и автобус
В Ярославле у домов культуры 1 марта ограничат движение транспорта
Раскрыть преступление ярославским транспортным полицейским помогли селфи, сделанные на украденный телефон
«Ростелеком» обеспечил трансляцию Всероссийского открытого урока для школьников
Ярославцы могут безнаказанно и за деньги сдать оружие, которое они хранят незаконно
Ярославец жестоко убил свою сожительницу в ходе вспыхнувшего конфликта
В 2020 году на территории Ярославской области будут работать 26 загородных детских лагерей
В рыбинской детской больнице появится новый УЗИ-аппарат, цифровой рентген и лор-комбайн
Ярославское Правительство потратит 17 миллионов на ремонт конференц-зала
16 февраля в Ярославской области пройдет «Лыжня России»
Ярославец избил собутыльника, и тот скончался на месте
В Ярославле владелицы автошколы из-за долгов может лишиться учебных машин
Пожилая ярославна перевела банковскому мошеннику 150 тысяч рублей
В Ярославле подводят первые итоги городского конкурса «Веселая Масленица!»
Ярославец предложил приставам доставить свой автомобиль на спецстоянку, и угнал дорогую иномарку у них из-под носа