В Ярославле у планетария внедорожник столкнулся в такси
Обе машины получили серьезные повреждения
Авария произошла на перекрестке у планетарияФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле у планетария на перекрестке улицы Победы и Большой Октябрьской внедорожник столкнулся с такси. Один из автомобилей после удара снес знак, обозначающий парковку. Очевидцы рассказали, что такси получило сильные повреждения, а у иномарки вывернуло колесо. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД. По предварительной информации никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU