В Ярославле у планетария внедорожник столкнулся в такси

15 Февр. 2020 2020-02-15T20:29:12+03:00

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В Ярославле у планетария на перекрестке улицы Победы и Большой Октябрьской внедорожник столкнулся с такси. Один из автомобилей после удара снес знак, обозначающий парковку. Очевидцы рассказали, что такси получило сильные повреждения, а у иномарки вывернуло колесо. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД. По предварительной информации никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU