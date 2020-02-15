«Шинник» сгонял «ничейку» на Кубке ФНЛ

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:17:46+03:00

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На Кипре стартовал ставший уже традиционным для клубов ФНЛ зимний турнир перед возобновлением весной оставшейся части сезона. Первым противником ярославской команды в групповой части турнира был некогда очень знаменитый клуб СКА из Ростова-на-Дону. Самым знаменитым воспитанником ростовского клуба был автор победного для сборной СССР гола в финале первого в истории чемпионата Европы (тогда еще Кубка Европы) в ворота Югославии. Этот гол сделал СССР первым чемпионом Европы, чего с тех пор отечественному футболу повторить не удается.

А еще СКА в свое время сумел в «Лужниках» нанести московскому «Спартаку» самое разгромное поражение в его истории - 6:1, несмотря на звездный состав москвичей в том сезоне.

Однако все эти достижения в далеком прошлом. Сейчас СКА выступает во 2-й лиге чемпионата России, где не блещет. Вот и матч на Кипре начался для младших по рангу с «прижатости» к своей штрафной, куда их загнали подопечные "Михалыча". Почти 10 минут наш вратарь Станислав Антипин только издалека наблюдал мячом. Правда, особой остроты у других ворот все это время не было. Лишь на 1-й минуте Сергей Самодин, выиграв «второй этаж» в штрафной, сбросил мяч под удар Эльдару Низамутдинову, но удар не получился. Тем не менее, оба участника эпизода позже реабилитировались. Самодин на 15-й минуте уже пяткой подправил мяч в штрафной, чего никак не ожидал защитник, не успев убрать руку в сторону. Пенальти!

Любопытно, что пенальти назначила Крупская. Конечно, не Надежда Константиновна, а Марина которая была назначена главным арбитром. Надо отметить, что судила он неплохо, в целом, хотя и не без погрешностей. Но с пенальти вопросов не было.

Как не было и с его реализацией. Наш штатный пенальтист Низамутдинов опять не дал вратарю шансов – 1:0. Мало того. Эльдар через 10 минут сделал что-то вроде ответной любезности и после затяжного забега за мячом к угловому флажку сумел идеально навесить на другой угол вратарской на голову Самодину, которому надо было просто направить мяч в сетку но Сергей промазал.

Ну, досада была понятная, что отразилось в игре. Ростовчане оживились и стала действовать по правилу «Команда играет так, как и позволяет соперник». До перерыва это отразилось только цифрах владения мячом, но после перерыва наши, словно еще не закончили отдых в раздевалке и с каким-то удивлением наблюдали, как шустрят вокруг них соперники. Не прошло и пяти минут, а счет уже ничейный. Вот после гола, ставшего встряской, «Шинник» оживился и стал искать пути к чужим воротам. Поскольку турнир как бы тренировочный, то замен было много. «Михалыч» заменил обоих ветеранов – Низамутдинова и Самодина, дав возможность проявить себя молодым. Активности в игре прибавилось, но с организованностью стало хуже. Есть такой темрин – культура паса. Подразумевается, что пас обязательно должен дойти до адресата. Так вот с «культурой паса» у наших было, так скажем, неважно. Вроде бы, и техничны наши ребята, но атаки получались сумбурные и быстро упирались в неточности. Короче, довести свое довольно большое территориальное преимущество до гола так и не получилось, хотя острые моменты получались. В итоге - 1:1, упущенная победа.

ИСТОЧНИК KP.RU