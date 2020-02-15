По Ярославлю вновь проедет "Музыкальный трамвай"

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:25:39+03:00

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Акция "Музыкальный трамвай", приуроченная ко Дню всех влюбленных, вновь пройдет в Ярославле. Необычный трамвай от конечной остановки "Улица Свердлова" отправится сегодня, 15 февраля в 18:00. Без остановок он проследует по трамвайному маршруту №7 до улицы Волгоградская и вернется обратно.

В пути пассажиров ждет концерт известного саксофониста Нэкса Бризи. Он исполнит и мировые хиты, и композиции собственного сочинения.

На маршрут "Музыкальный трамвай" выйдет не в первый раз. Это своего рода аналог "Волшебному троллейбусу", только предназначен не для развлечения детей, а для отдыха взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU