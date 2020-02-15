Воспитанники рыбинского детдома получили подарки от хоккеиста Александра Овечкина

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:51:29+03:00

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В рыбинском детском доме на днях побывали гости - глава города Денис Добряков и генеральный директор "Фонда помощи детям имени Е.М.Примакова" Леонид Романов. Он-то и привез ребятам подарки от знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен передал детям спортивную форму и обувь.

Из 23 воспитанников детского дома 18 - это мальчишки. Не удивительно, что и отношение к спорту здесь особенное. Кстати, один из воспитанников учреждения добился на спортивном поприще больших успехов - он стал членом сборной России по боксу.

Приятно получать подарки, но когда они предназначены лично тебе - это вдвойне приятно. Фонд заранее интересовался возрастом детей, размерами и ростом каждого, поэтому и форма подобрана под конкретного ребенка, чтобы он понимал - куплено это лично ему.

Помимо рыбинского детского дома подарки были переданы в учреждения Ярославля и Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU