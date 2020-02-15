В Ярославле столкнулись легковой автомобиль и автобус
Пострадали водитель автобуса и пассажиры транспортных средств
Пострадали три человекаФото: Сергей ГАПОН
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Авария произошла сегодня около 06:30 утра. В Заволжском районе около Шевелюхи в Ярославле столкнулись "Форд Фокус" и автобус "ЛИАЗ".
- В результате ДТП в больницу были доставлены три человека: водитель автобуса - женщина 35 лет, пассажир автобуса - женщина 77 лет и пассажир автомобиля "Форд Фокус" - девушка 1998 года рождения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU