В Ярославле столкнулись легковой автомобиль и автобус

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:17:46+03:00

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Авария произошла сегодня около 06:30 утра. В Заволжском районе около Шевелюхи в Ярославле столкнулись "Форд Фокус" и автобус "ЛИАЗ".

- В результате ДТП в больницу были доставлены три человека: водитель автобуса - женщина 35 лет, пассажир автобуса - женщина 77 лет и пассажир автомобиля "Форд Фокус" - девушка 1998 года рождения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU