Раскрыть преступление ярославским транспортным полицейским помогли селфи, сделанные на украденный телефон

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:17:39+03:00

Злоумышленник делал фото и кидал их на свою страницу в соцсети

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Преступление, а именно кража смартфона, произошло в поезде, который следовал через Ярославскую область. Жительница Новосибирской области на ночь спрятала телефон под подушку, а утром его там не обнаружила.

Северным ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый - 19-летний сибиряк, который ехал в том же вагоне, что и потерпевшая. Попался он на том, что сразу же после совершения преступления стал активно селфиться и размещать фотографии на своей странице в социальной сети.

- Это в значительной мере помогло оперативникам выйти на его след и задержать его с поличным. В настоящее время злоумышленник дал признательные показания в

совершении кражи, - сообщает пресс-служба Северного ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU