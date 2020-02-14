2020-02-14T17:47:23+03:00
Общество

Ярославцы могут безнаказанно и за деньги сдать оружие, которое они хранят незаконно

Принимают оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
Полина Вачнадзе
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Освобождение от ответственности возможно лишь в том случае, если при помощи сданного оружия не было совершено преступление. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской областиОсвобождение от ответственности возможно лишь в том случае, если при помощи сданного оружия не было совершено преступление. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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Мероприятие по добровольной сдаче незарегистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств совместно проводят Управление Росгвардии и УМВД по Ярославской области. За каждый вид вооружения предусмотрена плата.

- При покупке старого дома, разборе чердаков граждане могут находить различное оружие или боеприпасы. Все это подлежит сдаче. Те, кто это не сделал, могут быть привлечены к уголовной ответственности, - сообщают в пресс-службе ярославского Управления Росгвардии.

Что именно подразумевается под добровольной сдачей оружия? Человек должен обратиться в правоохранительные органы с письменным заявлением. Но, следует учесть, что освобождение от ответственности возможно лишь в том случае, если при помощи сданного оружия не было совершено преступление. Поэтому оно тщательно проверяется

специалистами и если все в порядке, гражданам выплачиваются деньги. При этом информация о человеке, который принес опасные предметы, хранится в тайне.

За добровольную сдачу оружия, как уже говорили, полагается вознаграждение: за боевое - от 5 до 8 тысяч рублей, за боеприпасы - от 5 до 30 рублей за штуку. Справки по вопросам выплаты вознаграждения можно получить в подразделениях лицензионно-разрешительной работы по адресам:

г. Ярославль, ул. Урицкого д.25б, тел. 55-43-65

г. Ярославль, ул. Собинова, д.53 тел. 72-95-90

г. Ярославль, проспект Авиаторов, д. 147, тел. 23-03-23;

г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 28, тел. 46-36-34;

г. Ярославль, проспект Ленина, д.22, тел. 73-84-78;

г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.107а), тел. 21-24-63;

г. Ярославль, ул. Лекарская, д.10а), тел. 21-46-85;

ИСТОЧНИК KP.RU

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