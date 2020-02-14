Ярославец жестоко убил свою сожительницу в ходе вспыхнувшего конфликта
Обвиняемый находится под стражей
Убийство произошло в квартире на улице ДостоевскогоФото: СУ СКР по Ярославской области
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В Ярославской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства с особой жестокостью. В ноябре 2018 года обвиняемый был в квартире на улице Достоевского. Там он поругался со своей сожительницей и, не усмирив пыл, начал бить женщину по телу и голове. От полученных травм она скончалась.
– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
В настоящий момент убийца находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU