2020-02-14T16:20:55+03:00
Происшествия

Ярославец жестоко убил свою сожительницу в ходе вспыхнувшего конфликта

Обвиняемый находится под стражей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Убийство произошло в квартире на улице ДостоевскогоУбийство произошло в квартире на улице ДостоевскогоФото: СУ СКР по Ярославской области
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В Ярославской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства с особой жестокостью. В ноябре 2018 года обвиняемый был в квартире на улице Достоевского. Там он поругался со своей сожительницей и, не усмирив пыл, начал бить женщину по телу и голове. От полученных травм она скончалась.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

В настоящий момент убийца находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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