В 2020 году на территории Ярославской области будут работать 26 загородных детских лагерей
В 2020 году на территории Ярославской области планируется открыть 26 загородных детских лагерей. В учреждениях смогут отдохнуть порядка 20 тысяч маленьких жителей региона.
- В частности, отмечено, что определены размеры компенсации и частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - На сумму в 7065 рублей могут претендовать заявители, доход в семьях которых не превышает 18900 рублей.
В этом году стоимость социальных путевок на 21 день отдыха в оздоровительных лагерях составит 14130 рублей, а в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия 17550 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU