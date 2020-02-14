В 2020 году на территории Ярославской области будут работать 26 загородных детских лагерей

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:18:02+03:00

В этом году стоимость социальных путевок на 21 день отдыха в оздоровительных лагерях составит 14130 рублей. Фото: Правительство Ярославской области

В учреждениях смогут отдохнуть около 20 тысяч ребят

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В 2020 году на территории Ярославской области планируется открыть 26 загородных детских лагерей. В учреждениях смогут отдохнуть порядка 20 тысяч маленьких жителей региона.

- В частности, отмечено, что определены размеры компенсации и частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - На сумму в 7065 рублей могут претендовать заявители, доход в семьях которых не превышает 18900 рублей.

В этом году стоимость социальных путевок на 21 день отдыха в оздоровительных лагерях составит 14130 рублей, а в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия 17550 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU