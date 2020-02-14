2020-02-14T15:38:55+03:00
Общество

В рыбинской детской больнице появится новый УЗИ-аппарат, цифровой рентген и лор-комбайн

Новую технику закупят в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ремонт в больнице завершился в прошлом годуРемонт в больнице завершился в прошлом годуФото: Правительство Ярославской области
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В детской больнице Рыбинска завершился ремонт. В прошлом году были обновлены кабинет ФГДС, приемные боксы и санитарная комната в отделении патологии новорожденных, а также палата для матери с ребенком и санитарная комнату в детской поликлинике №3. Еще в больнице отремонтировали кабинет врача-хирурга, массажный кабинет, и помещение в детской поликлинике №1, где стерилизуют медицинские изделия.

В этом году в городской детской больнице Рыбинска появятся современный УЗИ-аппарат, цифровой рентген, лор-комбайн и риноларингофиброскоп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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