Ярославское Правительство потратит 17 миллионов на ремонт конференц-зала

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:48:42+03:00

Помимо косметического ремонта и смены мебели, в зале планируется полностью изменить системы вентиляции и сигнализации, а также обновить коммунальные сети. Фото: сайт Госзакупок.

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Правительство Ярославской области потратит 17 миллионов 153 тысячи рублей на ремонт малого конференц-зала для встреч важных делегаций. На сайте Госзакупок появился соответствующий аукцион.

Помимо косметического ремонта и смены мебели, в зале планируется полностью изменить системы вентиляции и сигнализации, а также обновить коммунальные сети. На входе в помещение установят двери из массива дуба, а под потолком появится лепнина.

Окончание аукциона намечено на 27 февраля. Подрядчику придется работать в ускоренном темпе, ведь плановая дата окончания работ - 31 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU