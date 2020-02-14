Ярославское Правительство потратит 17 миллионов на ремонт конференц-зала
Правительство Ярославской области потратит 17 миллионов 153 тысячи рублей на ремонт малого конференц-зала для встреч важных делегаций. На сайте Госзакупок появился соответствующий аукцион.
Помимо косметического ремонта и смены мебели, в зале планируется полностью изменить системы вентиляции и сигнализации, а также обновить коммунальные сети. На входе в помещение установят двери из массива дуба, а под потолком появится лепнина.
Окончание аукциона намечено на 27 февраля. Подрядчику придется работать в ускоренном темпе, ведь плановая дата окончания работ - 31 июля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU