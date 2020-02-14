16 февраля в Ярославской области пройдет «Лыжня России»

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:56:22+03:00

На участие в гонке уже зарегистрировались около тысячи человек

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16 февраля в «Подолино» пройдет лыжная гонка «Лыжня России». Участвовать в ней будут известные спортсмены, школьники и студенты, представители власти, руководители организаций и просто любители лыжного спорта.

Первым на старт выйдет спортивный клуб правительства региона. Продолжат гонку на два километра юные лыжники. Остальные участники мероприятия побегут дистанцию в 5 и 10 километров.

Кроме того, все присутствующие смогут поучаствовать в различных конкурсах и посмотреть концерт. На участие в «Лыжне России» уже зарегистрировались около 1000 человек. В прошлом году было 1400 участников.

Подать заявку на участие можно до 17.30 14 февраля по адресу: Ярославль, МУ СШОР №3 (проспект Ленина, 30). Телефон: (4852) 72-18-86.

ИСТОЧНИК KP.RU