2020-02-14T13:20:05+03:00
Происшествия

Ярославец избил собутыльника, и тот скончался на месте

Расследование уголовного дела завершено
Екатерина РЯБЦЕВА
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Перед страшным преступлением мужчины выпивалиПеред страшным преступлением мужчины выпивалиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Следственный отдел Фрунзенского района Ярославля завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. На момент преступления мужчина находился в доме на 5-м Луговом переулке. Там он выпивал вместе со знакомым. Алкоголь разгорячил собутыльников, и подозреваемый начал драться. Его приятель скончался от полученных травм.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пояснили в ведомстве.

В настоящий момент мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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