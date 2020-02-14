Ярославец избил собутыльника, и тот скончался на месте

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:20:05+03:00

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Следственный отдел Фрунзенского района Ярославля завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. На момент преступления мужчина находился в доме на 5-м Луговом переулке. Там он выпивал вместе со знакомым. Алкоголь разгорячил собутыльников, и подозреваемый начал драться. Его приятель скончался от полученных травм.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пояснили в ведомстве.

В настоящий момент мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU