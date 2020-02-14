Ярославец избил собутыльника, и тот скончался на месте
Следственный отдел Фрунзенского района Ярославля завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. На момент преступления мужчина находился в доме на 5-м Луговом переулке. Там он выпивал вместе со знакомым. Алкоголь разгорячил собутыльников, и подозреваемый начал драться. Его приятель скончался от полученных травм.
– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пояснили в ведомстве.
В настоящий момент мужчина находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU