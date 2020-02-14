В Ярославле владелицы автошколы из-за долгов может лишиться учебных машин

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:25:54+03:00

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В Ярославле владелица автошколы может лишиться учебных автомобилей из-за того, что после развода так и не отдала мужу часть совместно нажитого имущества. Не дождавшись денег, мужчина обратился за помощью к судебным приставам.

Сотрудники ведомства проинформировали ярославну, что долг в 1,3 миллиона рублей все же надо вернуть, но она не спешила это делать. Дело сдвинулось с мертвой точки, только когда приставы выяснили, что у женщины в собственности есть движимое имущество, а именно автомобили.

- Пол арест попали учебные автомобили, которые используются для обучения вождению. Уроки пришлось отложить. Если владелица автошколы не выплатит в установленный срок всю сумму долга, машины пойдут на реализацию, а средства от их продажи – бывшему супругу, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU