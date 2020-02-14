Пожилая ярославна перевела банковскому мошеннику 150 тысяч рублей
И снова тот же повод: вероятность списания средств
Не переводите свои накопления незнакомым людямФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Дзержинского района обратилась 62-летняя женщина. Ей позвонил человек и представился сотрудником банка. Мужчина рассказал наивной пенсионерке, что с ее счета якобы могут списаться деньги. Чтобы этого не случилось, их нужно перевести на «безопасный» счет. Ярославна послушала мошенника и лишилась 150 тысяч рублей.
– По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Будьте осторожны. Не переводите свои накопления незнакомым людям. Не сообщайте конфиденциальные данные и пароли.
ИСТОЧНИК KP.RU