Пожилая ярославна перевела банковскому мошеннику 150 тысяч рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:11:04+03:00

И снова тот же повод: вероятность списания средств

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В полицию Дзержинского района обратилась 62-летняя женщина. Ей позвонил человек и представился сотрудником банка. Мужчина рассказал наивной пенсионерке, что с ее счета якобы могут списаться деньги. Чтобы этого не случилось, их нужно перевести на «безопасный» счет. Ярославна послушала мошенника и лишилась 150 тысяч рублей.

– По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Будьте осторожны. Не переводите свои накопления незнакомым людям. Не сообщайте конфиденциальные данные и пароли.

ИСТОЧНИК KP.RU