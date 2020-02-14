В Ярославле подводят первые итоги городского конкурса «Веселая Масленица!»

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:57:51+03:00

Поделки детей и их родителей оценивались в пяти номинациях Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле подвели первые итоги традиционного конкурса «Веселая Масленица!». Участниками традиционно стали дошкольные учреждения города. Сегодня, 14 февраля, члены жюри оценивали работы участников из Кировского и Ленинского районов.

- К участию принимались авторские работы, выполненные в различной технике, из любых материалов. Конечно, жюри оценивает оригинальность творческого замысла и сложность технического исполнения. Но самое главное, что дети вместе с родителями и воспитателями были заняты творчеством и вместе создали уникальные вещи, - отметила директор департамента образования мэрии Елена Иванова.

Поделки детей и их родителей оценивались в пяти номинациях: текстильное изделие, посуда, украшения, музыкальные инструменты и народная игрушка. Последняя, кстати, стала самой популярной.

ИСТОЧНИК KP.RU