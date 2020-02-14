Ярославец предложил приставам доставить свой автомобиль на спецстоянку, и угнал дорогую иномарку у них из-под носа

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:46:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославец взял в банке кредит, и в качестве залога оставил свой автомобиль Инфинити, но выплачивать долг по каким-то причинам отказался. Кредиторы пошли в суд и рассказали, что мужчина должен им больше 350 тысяч рублей. Судебные приставы предупредили неплательщика об аресте имущества, и тогда тот стал тщательно прятать дорогую иномарку. Приставы обнаружили автомобиль во дворе Заволжского района и сообщили об этом ярославцу. На место он приехал быстро, и сказал представителям власти, что эвакуатор не нужен: сам доставит Инфинити на спецстоянку. Однако после этого хитроумный водитель заблокировал двери и скрылся. За несколько часов приставам удалось снова найти автомобиль. Мужчина спрятал его на промышленной территории.

– Имущество изъяли и доставили на специализированную стоянку, – рассказали в ведомстве. – Очевидно, что автомобиль предприимчивого должника реализуют в счет погашения долга перед кредитором.

ИСТОЧНИК KP.RU