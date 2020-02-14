2020-02-14T11:35:22+03:00
Общество

Суд обязал мэрию выплатить деньги, потраченные на лечение ярославны, упавшей на скользком тротуаре

Иск подал Территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона
Полина Вачнадзе
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В связи с ненадлежащей уборкой городских тротуаров и дорог резко увеличиваются расходы на оказание медицинской помощиВ связи с ненадлежащей уборкой городских тротуаров и дорог резко увеличиваются расходы на оказание медицинской помощиФото: Иван ВИСЛОВ
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Иск на сумму в 46,9 тысяч рублей Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области предъявил к мэрии регионального центра. Эти деньги были направлены Фондом на лечение ярославны, которая упала на неочищенном от снега и льда тротуаре.

- В связи с ненадлежащей уборкой городских тротуаров и дорог резко увеличиваются расходы на оказание медицинской помощи, связанные с ростом травматизма жителей. Они повышают финансовую нагрузку на систему ОМС и ведут к оттоку денежных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи населению по другим показаниям, - пояснила первый заместитель директора Территориального фонда ОМС Ирина Сорочина.

Кстати, за 2019 год суды удовлетворили 137 исков Фонда о взыскании с виновных средств, потраченных на лечение застрахованных в рамках системы ОМС. Общая сумма исков составила более 5,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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