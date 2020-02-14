Детские сады Ярославской области получат современное оборудование для занятий

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:21:22+03:00

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Модернизация дошкольных образовательных учреждений проходит в рамках проекта «Умный детский сад.76». Сады оснащаются современным оборудованием для организации проектной и исследовательской работы. Правда, пока не все. Среди них был проведен конкурс, победителями стали детский сад №5 «Радуга» Тутаевского района, детсад в деревне Дюдьково Рыбинского района», детский сад №106 в Ярославле и детский сад №2 поселка Отрадного Любимского района.

Руководителям уже вручили сертификаты и комплекты оборудования, которые позволяют заниматься по таким направлениям, как «Лего-конструирование», «Азбука робототехники», создавать проекты в сфере естественных наук, математики и техники. В комплекты входят наборы «Юный программист», «Увлекательная математика», электромеханический конструктор и программируемый модульный конструктор «Робовундеркинд», цифровой микроскоп, мультстудия «Я творю мир», планшеты и многие другое.

- Стоимость проекта «Умный детский сад.76» - более 4,2 миллионов рублей, - сообщила директор департамента образования Ирина Лобода.

ИСТОЧНИК KP.RU